61-летнего артиста «Кривого зеркала» Михаила Вашукова увезли в больницу

По поступившей информации, 61-летнего Михаила Вашукова экстренно госпитализировали. Артиста «Кривого зеркала» увезли в больницу на фоне плохого самочувствия, уточняет «Рен-тв». Также сообщается, что мужчину доставили в одну из клиник в городе Пушкино в воскресенье, 17 мая. Близкие шоумена никаких комментариев по поводу случившегося пока не давали.

Однако в СМИ уже появилась информация о том, что Михаил Юрьевич находится в тяжелом состоянии и его собираются перевести в отделении реанимации. По одной из версий, причиной тому мог стать коронавирус, пишет «СтарХит». Однако пока никаких официальных данных относительно диагноза артиста не поступало. Также не известно сдавал ли юморист тест на CoViD-19.

Напомним, что в телевизионной программе «Кривое зеркало» Михаил Вашуков выступал в дуэте с Николаем Бандуриным. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, лечение в Коммунарке от коронавируса проходил Лев Лещенко. Положительный анализ на CoViD-19 был у Стаса Михайлова, Марии Горбань, Ольги Куриленко, Надежды Бабкиной.

Пневмонию диагностировали и у ведущего программы «Модный приговор» на Первом канале Александра Васильева. Бригаду «скорой помощи» для историка моды вызвала Елена Малышева, узнав, что он лечится на дому «бабушкиными методами». Сам телеведущий ложиться в больницу не хотел. Однако позже Васильев поблагодарил медперсонал Коммунарки, заверив, что он быстро пошел на поправку.