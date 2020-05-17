«Перенесли на год»: Водянова рассказала, как поступит со свадьбой

38-летняя топ-модель Наталья Водянова в онлайн-интервью с главным редактором Vogue Марией Федоровой рассказала о том, как воспринимает перенос своей свадьбы с французским бизнесменом Антуаном Арно. Звезда старается видеть в этом хорошее.

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Напомним, приблизительно через месяц Наталья Водянова и известный миллионер должны были узаконить свои отношения и пышно отметить это событие. Однако из-за коронавируса это событие пришлось отложить.

«Я была бы сейчас на моем девичнике в Коста-Рике», — с грустью заметила Наталья.

Свадебное платье, которое она планировала сшить, в настоящий момент тоже не готово из-за пандемии. При этом девушка заметила, что старается воспринимать ситуацию философски – дескать, значит так суждено.

«Я боюсь смотреть в будущее, это всегда меня пугало. Дай Бог все остановится в ситуации, с которой мир сможет справиться», — сказала она.

По ее словам, на их отношения с Арно отложенное торжество никак не повлияет, поскольку они проверены временем (вместе с 2011 года, имеют двоих детей).

«Свадьбу перенесли ровно на год, потому что я не хочу менять сценарий, который мы долго вынашивали, о котором мечтали», — объяснила Водянова.

Известно, что жених и невеста планировали отмечать свое бракосочетание два дня в Шампани, пригласив на праздник около 300 человек.