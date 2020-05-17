«Как праздник, так ты напиваешься»: Тарасова осудила Башарова, который бьет «несчастных женщин»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко осудила актера Марата Башарова во время программы «Пусть говорят». Напомним, что за последнее время актер раздал несколько резонансных интервью. В них он, в частности, говорил, что его бывшая жена актриса Екатерина Архарова часто выпивала вместе с ним. Якобы он вовсе не виноват в их разводе. Бывшая супруга обвинила актера во лжи.

Как отметила Тарасова, ее папа всегда говорил, что если человек пьет, то пить уже не перестанет. По ее словам, у Башарова – нарастающая агрессия.

«Марат, как праздник, так ты напиваешься. И бьешь все время этих несчастных женщин».

Татьяна Тарасова



Как отметила Татьяна Тарасова, нерадивого актера давно пора наказывать. Она добавила, что вместо того, чтобы ходить по ток-шоу лучше бы актер снимался в кино. По словам Татьяны Тарасовой, Марат Башаров все время наступает на одни и те же вилы, но исправляться и не думает.