«В жизни ни разу не дрался»: Ягудин отреагировал на слова, что бил с Башаровым журналистов битами

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин отреагировал на обвинения блогерши, что десять лет назад он с актером Маратом Башаровым избил журналистов бейсбольными битами. Как известно, Ягудин и Башаров в свое время очень сдружились на фоне ледовых проектов. Их часто видели вместе. Причем порой, как пишут некоторые СМИ, они появлялись на публике в нетрезвом виде. Однажды, по некоторым данным, они устроили дебош в одном из баров. На следующий день к ним за комментариями приехали журналисты. В тот-то момент нервы у парочки и сдали. Они взяли бейсбольные биты и пошли «на разборки» с акулами пера.

Как отметил Ягудин, сейчас люди живут в странное время. СМИ подхватывают любую ахинею и широко тиражируют. По его словам, псевдоблогерша клевещет на него. Как он добавил, десять лет назад эта дама еще ходила в детский сад

«Это еще забавно, учитывая, что я в своей жизни ни разу не дрался». Алексей Ягудин

Ягудин пообещал в ближайшее время одеться в костюм человека-паука и заявить, что этот персонаж действительно существует. Якобы это он. Фигурист надеется, что СМИ поддержат эту историю и будут ее широко освещать, сообщает «Спорт-Экспресс».