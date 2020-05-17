«Дура законченная»: Татьяна Тарасова ответила на оскорбления Ирины Родниной

Тренер Татьяна Тарасова отреагировала на слова своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной. Ранее звезда заявила, что у Тарасовой «давно что-то с мозгами слетело». Эти слова получили широкую огласку в прессе. Естественно, что о них узнала и Тарасова, которая решила ответить бывшей ученице, с которой в последние годы у нее крайне напряженные отношения.

Новый виток конфликта между наставницей и фигуристкой начался после того, как Тарасова в интервью заявила, что Роднина, когда начала тренерскую карьеру, отправила хореографа Елену Черкасскую в Австралию. При этом, как заверила Тарасова, у Черкасской была четвертая стадия рака и передвигаться ей было противопоказано. В ответ Роднина сказала, что Тарасова перепутала даты. Вслед за этим она обронила оскорбительную фразу. Как отметила Родина, соревнования в Австралии проходили в 1981 году. За двадцать лет до смерти Черкасской. Она выразила недоумение, как можно бросаться в ее адрес такими несправедливыми обвинениями.

По словам Тарасовой, у фигуристки, с которой она победила на двух Олимпиадах, очень неровный и истеричный характер. Как она отметила, это у Родниной «что-то слетело». Тарасова продолжает уверять, что события происходили именно в 2001 году, незадолго до Олимпиады в Америке, сообщает «Спорт-Экспресс».