«Спасибо тому, кто это сделал!»: хиту Бритни Спирс исполнилось 20 лет

Певица отмечает юбилей своей песни начала 2000-х годов - Oops I Did It Again.

Певица опубликовала в своем Instagram видео, посвященное ее песне Oops I Did It Again. С момента выхода хита прошло 20 лет. В начале 2000-х Бритни Спирс «взорвала» топ-чаты многих радиостанций. Латексный красный костюм, в котором она танцевала в клипе, стал ее визитной карточкой на многие годы. Исполнительница выразила благодарность создателям видео и отметила, что эта песня для нее имеет большое значение.

«Спасибо тому, кто это сделал! Я только что чуть не уронила телефон! Это было неожиданно! 20 лет прошло, как вышел Oops», — написала Спирс.

Певица вспомнила, что после своего выхода клип на песню превзошел все ее ожидания. Бритни отметила, что это были сумасшедшие дни и она благодарна своей команде, которая участвовала в создании Oops I Did It Again. Также Спирс поблагодарила всех поклонников ее творчества и пошутила, что уже тогда любила крутиться.

«Легендарная», «Королева Спирс», «Прошло столько лет, а этот красный костюм смотрится супер современно», — написали фанаты звезды.

Напомним, что второй студийный альбом Бритни Спирс под названием Oops I Did It Again вышел в 27 марта 2000 года. Он стал одним из символов поп-музыки нулевых. Песня получила преимущественно положительные отзывы от музыкальных критиков и была номинирована на 43-й церемонии премии «Грэмми» в категории «Лучший женский поп-вокал».