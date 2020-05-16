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«Один из моих любимых образов»: Ревва вспомнил о былых выступлениях

Известный юморист показал видео миниатюры, в которой он играет итальянского мафиози.

«Один из моих любимых образов»: Ревва вспомнил о былых выступлениях
Александр Ревва. Фото: https://www.instagram.com/arthurpirozhkov/

Александр Ревва в своем Instagram опубликовал видео одной из миниатюр, записанных в студии Comedy Club. Артур Пирожков отметил, что образ Дона Дигидона является одним из любимых исполненных им. По сюжету итальянский мафиози принимает у себя возлюбленного своей дочери, который пришел просить ее руки. Дону Дигидону приходится мириться со многими нюансами ситуации, которые раскрываются во время диалога.

«Один из моих любимых образов, в одной из моих любимых миниатюр», — написал Александр.

Напомним, что Александр Ревва — один из резидентов Comedy Club, который вместе с Павлом Волей, Гариком Мартиросяном, Семеном Слепаковым, Гариком Харламовым, Тимуром Батрутдиновым и другими артистами начинал проект. В 2020 году Comedy отмечает 15 лет со дня основания.

Резиденты Comedy Club.
Резиденты Comedy Club: Павел Воля, Александр Ревва и Таир Мамедов. Фото: https://www.instagram.com/arthurpirozhkov/

За время своего существования поклонники видели множество пародий, скетчей и миниатюр на самые разные темы: политика, погода, отношения, дети, бизнес, дружба, любовь…. ни что не ускользало от цепкого взгляда юмористов. Выступления резидентов всегда имеют злободневный окрас, чем и привлекают зрителя. Образ Дона Дигидона остается в памяти поклонников одним из ярких исполненных Реввой.

«Артур, у вас высочайший уровень актерского мастерства», «Уже какой раз смотрю и всегда прикольно», «Сыграл красиво Дона! Это русская классика крестного отца», — восхитились поклонники.

 

 

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