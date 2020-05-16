«Только так я могу выглядеть красиво»: Бадоева выразила мнение о женской красоте

Жанна Бадоева в своем Instagram пожаловалась подписчикам, что давно не носила каблуки. Ведущая отмечает, что это никак не связано с пандемией короновируса. Звезда телепрограммы «Жизнь других» написала, что спортивная обувь стала для нее определенным стилем, на который повлияла работа. Частые разъезды, путешествия и просто активный образ жизни не позволяют носить обувь на каблуке. Но Жанна вспоминает, что раньше и помыслить не могла о том, что в кроссовках можно выглядеть женственно.

«Я даже вижу красоту в спортивной обуви. Признаюсь, было время и я признавала только обувь на каблуке! Мне казалось, только так я могу выглядеть красиво. Но сейчас я уверена, что можно выглядеть красиво, даже в кедах. Главное правильно сочетать все детали», — написала Бадоева.

Звезда также поинтересовалась мнением подписчиков. Телеведущая спросила у своей публики о том, как они относятся к сочетанию платья и кроссовок. Ответы не заставили себя долго ждать.