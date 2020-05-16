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«Только так я могу выглядеть красиво»: Бадоева выразила мнение о женской красоте

Телеведущая рассказала, в какой обуви чувствует себя изящной.

«Только так я могу выглядеть красиво»: Бадоева выразила мнение о женской красоте
Жанна Бадоева. Фото: https://www.instagram.com/zhanna_badoeva/

Жанна Бадоева в своем Instagram пожаловалась подписчикам, что давно не носила каблуки. Ведущая отмечает, что это никак не связано с пандемией короновируса. Звезда телепрограммы «Жизнь других»  написала, что спортивная обувь стала для нее определенным стилем, на который повлияла работа. Частые разъезды, путешествия и просто активный образ жизни не позволяют носить обувь на каблуке. Но Жанна вспоминает, что раньше и помыслить не могла о том, что в кроссовках можно выглядеть женственно.

«Я даже вижу красоту в спортивной обуви. Признаюсь, было время и я признавала только обувь на каблуке! Мне казалось, только так я могу выглядеть красиво. Но сейчас я уверена, что можно выглядеть красиво, даже в кедах. Главное правильно сочетать все детали», — написала Бадоева.

Жанна Бадаоева.
Жанна Бадоева. Фото: https://www.instagram.com/zhanna_badoeva/

Звезда также поинтересовалась мнением подписчиков. Телеведущая спросила у своей публики о том, как они относятся к сочетанию платья и кроссовок. Ответы не заставили себя долго ждать.

«Никогда не ношу кроссовки с платьем…..но мне нравится это сочетание на других», «Я даже обувь от Crocs ношу с вечерними платьями», «Да! Спортивную обувь ношу со всем, и с платьями тоже. Мне важно быть свободной в движении», — поддержали подписчицы.

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