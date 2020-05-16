Мария Горбань переболела новым вирусом CoViD-19

Актриса призналась в социальной сети, что она и ее семья три недели лечились от коронавируса.

Мария Горбань в своем Instagram опубликовала пост, в котором призналась, что она и ее семья переболели новым коронавирусом CoViD-19. Актриса признается, что когда это произошло, она приняла решение никому не сообщать, но после того, как опасность миновала, захотела поделиться радостной новостью.

На фотографии Мария держит сертификат прошедшего тестирование пациента и значок, подтверждающий иммунитет. Звезда телесериала «Кухня» в подробностях рассказала, как протекала болезнь.

«Я заболела 3 недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела. У меня начался кашель и я, конечно же, побежала делать тест и КТ (компьютерная томография легких, — Прим. ред.). Она показала воспаление легких 8%. На сегодняшний день я чувствую себя полноценно здоровым человеком, хотя запах не совсем еще чувствую», — написала Мария. View this post on Instagram A post shared by МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha) on May 16, 2020 at 5:25am PDT

Горбань отметила, что пишет этот пост не для хвастовства, а потому, что была в числе тех, кто особо не паниковал по поводу пандемии. Семья звезды спокойно переместилась за город на два месяца, но где подхватили вирус, они так и не поняли.

«Но главное, что сейчас все молодое поколение моей семьи здорово. Чего и вам желаю! Берегите себя!», — посоветовала актриса.

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Мария также написала, что заблокирует любого, кто посмеет сказать, что ей заплатили за публикацию. Актриса уверяет, что такими вещами не шутят, и то, что перенесла ее семья, было серьезным испытанием.