О платьях и целлюлите: Безрукова высказала мнение о современной моде

Ирина Безрукова похвасталась новым платьем. Звезда опубликовала в своем Instagram пост, в котором заявила, что сезон красивых платьев открыт. Скорее всего, на Ирину подействовала теплая погода в Москве. Но при этом, Безрукова отметила, что многие женщины слишком подвержены влиянию моды и забывают про свой уникальный внутренний стиль.

«Хочу кое-что сказать тем, кто отказывается от некоторых прекрасных фасонов только потому, что кто-то навязал нам сумасшедшие стандарты красоты и идеала», — написала Ирина.

Также актриса упомянула и про стандарты красоты женского тела, которые диктует время и мода. Она отмечает, что целлюлит на теле женщины раньше считался милым, а теперь это признак неухоженности.

«Лично я не считаю, что все женщины должны быть гладкими, как манекены. Подкожный жир у женщин — это вполне нормальное явление, правда, иногда он выглядит не так эстетично, как хотелось бы, но некоторые корректировки в питании и массаж могут поправить ситуацию», — подчеркнула звезда.

Ирина Безрукова призвала не гнаться за навязчивыми эталонами, любить себя и не обращать внимания на глупые стандарты.