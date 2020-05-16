«Хулиганить необходимо»: Ксения Алферова «заразила» поклонников танцами

Известная актриса уже в третий раз устроила танцы в сети.

Самоизоляция многим открыла другую сторону жизни. Кому-то пришлось работать больше, чем обычно, а кому-то — остановиться и понять, что время для отдыха тоже должно быть. Так, Ксения Алферова в своем Instagram поделилась интересным правилом, которое теперь введет в свое еженедельное расписание.

«Танцуем вместе! Отрываемся по полной! С добрым утром! Решила, что по субботам теперь, чтобы все выходные летать», — написала актриса.

Алферова отмечает, что у такого отдыха есть определенные условия: необходимо отключить голову, забыть обо всем и танцевать. Ксения считает, что при такой позиции не может быть правильно или неправильно исполненных движений. Поддаться порывам души самое верное на данный момент, особенно в условиях карантина. Актриса советует двигаться, как заблагорассудится.

«И пусть весь мир подождет», — резюмировала Ксюша рекламной фразой.

Главное, что подписчики известной артистки поддержали подобную идеи и отметили жизнерадостность Ксении.

«Хулиганить необходимо», — сказала Ксения на видео и начала танцевать. «Ксения, заразили свои азартом и танцами! Спасибо», «Какая же ты классная зажигалка», «Вы сделали мое утро сегодня! Без пафоса и настоящая», — написали поклонники.

Ксения выразила желание продолжать еженедельную выходную дискотеку. Актриса призывает не стесняться и вместе с ней заряжаться хорошим настроением и энергией, пока есть время.