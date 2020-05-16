«Сам сделал, без схемы»: Гарри Галкин изобрел «Машину будущего»

Телеведущий и супруг Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Максим Галкин в Instagram разместил новый ролик, посвященный своим детям – шестилетним близнецам Лизе и Гарри Галкиным. На этот раз в центре внимания оказался сын звезд.

На кадрах можно увидеть, как Гарри что-то мастерит. «Папочка, я сделал такую вот штуковину. Сам, без схемы. Это машина будущее», — говорит с серьезным видом Гарри. Потом он извиняется перед отцом. «Простите, я кое-что неправильно сделал. Вот и весь секрет», — произносит сын Аллы Пугачевой, сделав всю работу.

Отец в традиционной ему манере прокомментировал «изобретение» сына. «Машина будущее. Изобретатель Гарри», — заметил Максим Галкин.

Отметим, что юморист вместе со своей супругой и детьми находится сейчас в своем загородном замке в деревне Грязь. Алла Пугачева вообще перестала посещать какие-либо светские мероприятия.