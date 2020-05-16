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«Мой Морфеус»: Ксения Собчак придумала прозвище Богомолову

Светская львица разместила снимок супруга, на котором он стал похож на персонажа фильма «Матрица».

«Мой Морфеус»: Ксения Собчак придумала прозвище Богомолову
Собчак назвала мужа Морфеусом/http://globallookpress.com/

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram разместила снимок своего супруга режиссера Константина Богомолова. На фотографии он в модном пиджаке и стильных очках. «Мой Морфеус», — заявила светская львица.

Отметим, что Морфеус – это персонаж из культового американского фильма «Матрица». Его роль сыграл актер Лоуренс Фишберн. Его имя связано с имеющейся у него властью над снами.

Добавим, что Ксения Собчак и Константин Богомолов стали законными мужем и женой осенью прошлого года. Торжество стало одним из самых запоминающихся за последние годы в мире шоу-бизнеса. Чего стоит только приезд молодоженов на катафалке к ЗАГСу.

Ранее Ксения Собчак во время прямого эфира в Instagram высказалась о лучших и худших, на ее взгляд, российских городах. К первой категории она причислила Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Калининград. А вот среди тех, кто жить некомфортно, как считает Собчак, Барнаул и Волгоград.

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Константин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Константин БогомоловФильм "Матрица"
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