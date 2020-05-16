Звезда «Сватов» Анна Кошмал устроила девичник во время карантина

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в Instagram опубликовала снимок со своими подругами. Она приняла участие в девичнике. При этом надо отметить, что на Украине пока еще действует режим самоизоляции. Ослабить его власти планируют в некоторых регионах с 18 мая.
«После долгого расставания вечер казался одним мгновением. Эти крошки, как глоток свежего воздуха».
Отметим, что девушки на фотографии с шампанским. Судя по всему, Анна Кошмал собралась выдавать одну из своих подруг замуж.
Напомним, что Анна Кошмал получила известность после роли Жени Ковалевой в сериале «Сваты». По сюжету она — девочка-гот, у которой свои оригинальные взгляды на жизнь.
Добавим, что съемки сериала «Сваты» должны были продолжиться в Белоруссии в начале мая, но пандемия спутала режиссерам и съемочной группе все планы. По предварительным данным, теперь актеры появятся на съемочной площадке только в июле. Сейчас все звезды картины стараются, как можно реже показываться на публике.