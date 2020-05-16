«У меня отказала правая нога»: Пегова вспомнила свою непростую победу в «Танцах со звездами»

Актриса Ирина Пегова в Instagram вспомнила свою победу на проекте «Танцы со звездами». Напомним, что в этом шоу она участвовала пять лет назад в дуэте с композитором Андреем Козловским и буквально поразила жюри своей пластичностью.
«Когда готовили это танец, то у меня отказала правая нога! Накануне эфирной субботы вообще не слушалась, не ходила, тем более не поднималась».
Как отметила Ирина Пегова, она решила пойти на риск. Ей поставили некий укол в тазобедренный сустав. Боль была адская, но именно благодаря этому она все-таки смогла выступить на проекте и одержать победу.
Отметим, что в комментариях под постом Ирины Пеговой ее расхвалили другие звезды. К примеру, ее подруга актриса Елена Валюшина заявила, что выступление Пеговой было невероятным. «Ира, нет слов, чтобы выразить восторг», — отметила актриса Марина Зудина. «Класс! Просто браво!» — добавил актер Максим Аверин.