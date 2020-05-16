«У меня отказала правая нога»: Пегова вспомнила свою непростую победу в «Танцах со звездами»

По словам актрисы, первое место далось ей очень непросто.

Актриса Ирина Пегова в Instagram вспомнила свою победу на проекте «Танцы со звездами». Напомним, что в этом шоу она участвовала пять лет назад в дуэте с композитором Андреем Козловским и буквально поразила жюри своей пластичностью.

«Когда готовили это танец, то у меня отказала правая нога! Накануне эфирной субботы вообще не слушалась, не ходила, тем более не поднималась». Ирина Пегова

Как отметила Ирина Пегова, она решила пойти на риск. Ей поставили некий укол в тазобедренный сустав. Боль была адская, но именно благодаря этому она все-таки смогла выступить на проекте и одержать победу.

Отметим, что в комментариях под постом Ирины Пеговой ее расхвалили другие звезды. К примеру, ее подруга актриса Елена Валюшина заявила, что выступление Пеговой было невероятным. «Ира, нет слов, чтобы выразить восторг», — отметила актриса Марина Зудина. «Класс! Просто браво!» — добавил актер Максим Аверин.