Илана Юрьева из «Уральских пельменей» назвала идиотизмом хождение в масках на улице

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в сторис Instagram разместила ролик, в котором высказалась резко против ношения масок на улице. На кадрах можно увидеть ее, идущую вместе с дочкой.

«Ребят, ну это же идиотизм по улице ходить в маске. Я понимаю в магазине, банке, аптеке, помещении, где люди. А когда ты идешь и нет никого. Зачем носить маску. Людей лишают возможности дышать воздухом. Еще и на улице теперь надо ходить только в масках». Илана Юрьева

Отметим, что дочь Юрьевой взяла слово после матери. Она со своей стороны заметила, что пока карантин, то лучше не гулять.

«Вот когда пройдет карантин, тогда и пойдем гулять. Все будет хорошо», — отметила пятилетняя Диана, которая совсем недавно праздновала день рождения.

Добавим, что количество погибших от коронавирусной инфекции в России перевалило за отметку в две с половиной тысячи человек. За последние сутки выявлено чуть больше девяти тысяч заболевших.