Дмитрий Тарасов решил попробовать силы в баскетболе

Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов в сторис Instagram опубликовал видео, как он играет в баскетбол на площадке около своего особняка. На кадрах футболист точно исполняет дальний бросок. Затем игрок мастерски забивает мяч из-под кольца.

Судя по всему, если бы в футболе игрока ждала неудача, то он вполне бы мог блеснуть в баскетболе.

Напомним, что на днях Дмитрий Тарасов стал гостем одного из шоу в Сети. Он рассказал о своей жизни с певицей Ольгой Бузовой, предыдущей супругой.

Добавим, что Тарасов восстановился после травмы и готов помочь своему клубу в концовке чемпионата. На днях стало известно, что российское первенство по футболу может быть продолжено 21 июня. В ближайшие дни команды приступят к тренировкам. В том числе и казанский «Рубин», за который выступает футболист.