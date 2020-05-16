«Лег и спит»: Тарасова рассказала, как ведет себя пьяный Ягудин

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире Первого канала встала на защиту олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити Алексея Ягудина.

Не так давно блогер Елена Родина во время ток-шоу «Пусть говорят» заявила, что в молодости Ягудин злоупотреблял алкогольными напитками. Причем, как она заверила, выпивал он вместе с актером Маратом Башаровым, который после излияний, как известно, нередко бил своих жен. Также Родина сказала, что Ягудин и Башаров нередко нападали на журналистов и избивали последних бейсбольными битами.

Как сказала Тарасова, Ягудин никого и никогда не тронул пальцем. Она попросила отстать от чемпиона и не распространять грязные сплетни.

«Он не святой, но у него другая форма опьянения: лег и спит». Татьяна Тарасова

Ранее Алексей Ягудин отмечал, что в молодости действительно любил выпить. При этом он выражал благодарность Татьяне Тарасовой, которая спасла его от серьезных проблем с зеленым змием.

Отметим, что ранее Алексей Ягудин также не раз вставал на защиту Татьяны Тарасовой. Он нелестно выражался в адрес ее оппонентов. Как отмечал фигурист, от великой наставницы все должны отстать и прислушиваться к ее мнению.

Татьяна Тарасова известна тем, что нередко вступает в конфликты с другими представителями из мира фигурного катания. Причем она привыкла честно и четко выражать свою позицию, что, конечно, многим не по душе.