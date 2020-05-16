«У меня нет задачи посадить ее в тюрьму»: Иванов не собирается «пускать по этапу» Лолиту

Как отметил тренер по игре в сквош, обиды на исполнительницу он не держит.

Тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов заявил, что не ставит перед собой задачи посадить свою бывшую супругу певицу Лолиту в колонию. Ранее в СМИ прошла информация, что Иванов написал заявление на экс-жену. Якобы он хочет доказать, что их брак не был фиктивным и готов пойти на все, чтобы она ответила за свои обвинения.

По словам Иванова, обиды на звезду сегодня он уже не держит. Он прекрасно понимает, что когда идет разрыв отношений и распадается семья, то наружу вываливаются все обиды между супругами. Сам он думает, что в их расставании виноваты оба. С себя вины он снимать не собирается.

«Суд вынес справедливое решение: нас с Лолитой официально развели, а брак не был фиктивным. У меня нет задачи посадить ее в тюрьму — это смешно. Я лишь хочу снять все обвинения в свой адрес!»

Дмитрий Иванов

больше по теме Лолита открыла шампанское сразу после развода с Дмитрием Ивановым По словам ее адвоката Сергея Жорина, звезда находится на седьмом небе от счастья.



Сейчас Иванов все свободное время проводит с новой возлюбленной Ольгой Кулиевой, Его дочь Настя подружилась с девушкой. В семья царит полная гармония в отношениях, сообщает «СтарХит».