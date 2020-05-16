Шубская поделилась видео, как к их американскому дому с Овечкиным приплыл дельфин

Модель Анастасия Шубская в Твиттер поделилась новой видеозаписью. На кадрах можно увидеть, как к их дому с мужем Александром Овечкиным в Америке приплыл дельфин. Он плавал вдоль береговой линии. При этом на записи видно, что хоккеист взял сына Сережу на руки. Вместе они наблюдают за дельфином.
Shubskaya • 16/05 pic.twitter.com/rPgxpCKFlR
— SoccerFootball (@SportE_Eug) May 16, 2020
Отметим, что Анастасия Шубская совсем скоро должна подарить второго наследника своему мужу. Уже известно, что в семье родится еще один мальчик. Сейчас игрок окружил свою супругу заботой и вниманием.
К примеру, Овечкин никуда не пускает супругу за пределы дома. Он боится, что она может подхватить коронавирус, который свирепствует в США. Единственное, куда ездит Шубская — это к доктору на плановые осмотры.
Отметим, что до сих пор нет никакой ясности, когда в НХЛ, где выступает Овечкин, продолжится сезон. Не исключено, что команды выйдут на площадку летом. В руководстве лиги твердо намерены доиграть этот скомканный из-за пандемии чемпионат и определить обладателя кубка Стэнли.