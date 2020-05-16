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Шубская поделилась видео, как к их американскому дому с Овечкиным приплыл дельфин

Он плавал около береговой линии их особняка.

Шубская поделилась видео, как к их американскому дому с Овечкиным приплыл дельфин
К дому Шубской и Овечкина в Америке приплыл дельфин/http://globallookpress.com/

Модель Анастасия Шубская в Твиттер поделилась новой видеозаписью. На кадрах можно увидеть, как к их дому с мужем Александром Овечкиным в Америке приплыл дельфин. Он плавал вдоль береговой линии. При этом на записи видно, что хоккеист взял сына Сережу на руки. Вместе они наблюдают за дельфином.

Отметим, что Анастасия Шубская совсем скоро должна подарить второго наследника своему мужу. Уже известно, что в семье родится еще один мальчик. Сейчас игрок окружил свою супругу заботой и вниманием.

К примеру, Овечкин никуда не пускает супругу за пределы дома. Он боится, что она может подхватить коронавирус, который свирепствует в США. Единственное, куда ездит Шубская — это к доктору на плановые осмотры.

Отметим, что до сих пор нет никакой ясности, когда в НХЛ, где выступает Овечкин, продолжится сезон. Не исключено, что команды выйдут на площадку летом. В руководстве лиги твердо намерены доиграть этот скомканный из-за пандемии чемпионат и определить обладателя кубка Стэнли.

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Александр ОвечкинАлександр Овечкин с женой и сыномАмерикаАнастасия ШубскаяНовости google
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