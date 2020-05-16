«В семье есть надежда»: Елена Летучая исполнила зажигательный танец с племянницей Ясей

Телеведущая Елена Летучая в Instagram поделилась видеозаписью, на кадрах которой она зажигательно танцует со своей племянницей Ясей. Как отметила звезда, родственница долго уговаривала ее на танцы в Тик-ток. В итоге Летучая не выдержала давления и согласилась.

Звезда на видеозаписи красиво двигается вместе со своей близкой родственницей под популярную мелодию. Правда, сама Летучая осталась почему-то недовольна своими движениями.

«Я определенно не танцор, но в семье есть еще надежда». Елена Летучая

больше по теме Семейные радости: Елена Летучая сладко поздравила своего мужчину Телеведущая подготовилась к празднованию дня рождения мужа.

Напомним, что Елена Летучая в 2016 году на популярном среди туристов греческом острове Санторини вышла замуж за предпринимателя и адвоката Юрия Анашенкова, который любит хоккей. Совместных детей у пары пока нет. При этом известно, что у мужа Елены Летучей от предыдущий отношений двое наследников. Кстати, бывшая супруга Анашенкова уже не раз через СМИ обвиняла бизнесмена, что он забыл о своих детях и никак им не помогает.