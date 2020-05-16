Дмитрий Певцов вспомнил день венчания с Дроздовой в храме «Нечаянная радость»

Актер Дмитрий Певцов в Instagram разместил архивную запись с программы «Поле чудес» за 1995 год. На кадрах можно увидеть ведущего Леонида Якубовича, который пригласил в студию жену Певцова актрису Ольгу Дроздову. Также вместе с ней в тройке в тот вечер играли актеры Андрей Соколов и Лариса Удовиченко.

Кстати, именно Дроздова первой вращала барабан. Якубович задал следующий вопрос: «Знаменитый кинорежиссер, являющейся одним из основоположников русского эротического кино». Отметим, что на барабане у Дроздовой выпал сектор ноль – переход хода.

«Это — 1995 год, 25 лет назад. А 18 лет назад, 15 мая, был день нашего венчания в храме «Нечаянная радость». Слава Богу! Всем желаю любви, терпения и оптимизма!» Дмитрий Певцов

Отметим, что недавно Ольга Дроздова рассказывала, что она собирается взять фамилию своего супруга. У пары, напомним, подрастает совместный сын Елисей. Кстати, у Певцова до встречи с Дроздовой родился сын Даниил от актрисы Ларисы Блажко. Он погиб в результате несчастного случая в 2012 году.