«Наш сладкий пирожок»: Архарова поделилась редким снимком подросшего сына

Даниилу сейчас всего девять месяцев.

Актриса Екатерина Архарова в Instagram опубликовала снимок своего сына Даниила, которого она родила в прошлом году от совладельца рыбного ресторана Артема Илясова. Ребенку сейчас девять месяцев. Актриса показала, как сейчас выглядит Даниил. Правда, его лицо она прикрыла смайликом.

«Главному члену семьи, нашему сердечку, сегодня девять месяцев! Уже несколько дней подряд Данечка отчетливо произносит мама! Как же он быстро растет! Неземное счастье быть родителями этого малыша! Наш сладкий пирожок! Наша любовь! Наша гордость! Наше все! С днем рождения, любимый сахарок!» Екатерина Архарова

Напомним, что ранее Екатерина Архарова состояла в браке с актером Маратом Башаровым. Не так давно он был героем сразу нескольких программ на телевидении и вспомнил свой брак с актрисой.

По словам Марата Башарова, он поднимал руку на свою жену. Но, по его словам, она его нередко провоцировала.