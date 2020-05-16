«Горжусь этим парнем»: Исхаков похвалил пасынка, который учится на одни пятерки

Муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков в Instagram опубликовал снимок своего пасынка Андрея Кислова. Это сын его жены от предыдущего брака с актером Петром Кисловым. Гагарина и Кислов были вместе на протяжении трех лет с 2007 по 2010 год.

«Хочу сказать, что очень горжусь этим парнем. Он закончил шестой класс на одни пятерки. Для меня это совершенная фантастика. Он учится сам без репетиторов и помощи уже несколько лет. Сам я учился на тройки, от этого мое восхищение Андрюхой только усиливается». Дмитрий Исхаков

По словам Дмитрия Исхакова, он прекрасно помнит, как познакомился с пасынком. Тогда он вместе с Полиной Гагариной приехал забрать ребенка из детского сада. Андрей при первом знакомстве сказал про Исхакова, что фотограф – интеллигентный молодой человек. С тех пор, как он отметил, они лучшие друзья.

Напомним, что у Исхакова и Гагариной также есть совместная дочь Мия. Не так давно девочке исполнилось три годика.