Север поделилась архивным снимком с мужем и крохотными сыновьями ЮрКиссом и ВладиМиром

Как отметила певица, с супругом они счастливы уже 20 лет.

Певица Елена Север в Instagram опубликовала нежный кадр, на котором можно увидеть ее мужа известного бизнесмена и медиамагната Владимира Киселева и крохотных сыновей. Как известно, сейчас они выросли и выступают на большой сцене под псевдонимами ЮрКисс и ВладиМир.

Кадр получился очень трогательным. Елена Север держит на руках младшего из своих детей, а ее супруг – старшего.

«С международным днем семьи», — подписала фотографию Елена Север.

Отметим, что супруг Елены Север — владелец медиахолдинга «Русская медиагруппа». Несколько лет назад был громкий скандал, когда на премии «Золотой граммофон» все главные статуэтки забрали сыновья Киселева и Север, а также другие музыкальные проекты продюсера. На церемонию, в частности, не явился в знак протеста музыкант Григорий Лепс.

Позже самые известные российские продюсеры вступили в конфронтацию с Киселевым. Они даже одно время планировали создать альтернативную радиостанцию. Впрочем, они не реализовали свою идею.