«Утро невесты»: Шубская вспомнила день свадьбы с Овечкиным, опубликовав архивные фото

Торжество состоялось 8 июля 2017 года в Барвихе в День семьи, любви и верности.

Модель Анастасия Шубская в Instagram поделилась архивными фотографиями, которые были сделаны летом 2017 года. Как известно, 8 июля того года она вышла замуж за хоккеиста клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Утро невесты», — подписала она кадры. На снимках можно увидеть младшую дочь актрисы Веры Глаголевой с букетом невесты. Судя по всему, именно в этот день звезда стала женой известного российского хоккеиста.

Напомним, что о романе Овечкина и Шубской стало известно в марте 2015 года. В том же году пара объявила о помолвке. Спустя год они зарегистрировали свои отношения. Пышная же свадьба состоялась еще спустя год во время межсезонья в НХЛ.

Отметим, что чуть меньше двух лет назад в семье родился первенец. Мальчика назвали Сергеем в память о погибшем брате хоккеиста. Кстати, в недалеком будущем Анастасия Шубская должна снова родить. Известно, что в семье появится еще один мальчик.

Добавим, что сейчас звездная семья находится на самоизоляции в своем доме в Вашингтоне. Ранее Шубская показывала, как ее любимый супруг закупался продуктами впрок. Сам он отмечал, что не хочет рисковать в такие непростые времена здоровьем супруги. Она практически не покидает их дом, лишь изредка наведываясь к врачу на плановые приемы.