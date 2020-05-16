«Будто попадаешь в другой мир»: Ксения Собчак назвала лучшие и худшие города России

Светская львица Ксения Собчак во время общения в прямом эфире Instagram с блогером Лешкой Мюцентендлером назвала лучшие, на ее взгляд, и худшие города России.

Как отметила звезда, кроме Москвы и Санкт-Петербурга ей очень нравится столица Среднего Урала — Екатеринбург. Как она считает, это шикарный город, который очень классно сделан. В нем, как она думает, можно жить с комфортом. Кстати, светская львица не раз была на Урале. Здесь ее всегда прекрасно встречали.

Кроме Екатеринбурга, который и так многие считают третьей столицей России, звезда также положительно отметила Калининград и Казань.

А вот в числе аутсайдеров, как думает светская львица, находятся Барнаул и Волгоград. По ее словам, когда выезжаешь за МКАД, то просто поразительно меняется местность.

«Будто попадаешь в другой мир», — заметила супруга режиссера Константина Богомолова.