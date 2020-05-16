«Сухость чувств, быстрое охлаждение супругов»: Володина объяснила, почему Эмин разводится

Как считает астролог, ошибка пары была в том, что они зарегистрировали брак на следующий день после лунного затмения.

Астролог Василиса Володина дала свое объяснение, почему рухнул брак певца Эмина Агаларова и его второй супруги «Мисс Мордовия-2004» Алены Гавриловой. Напомним, что недавно исполнитель огорошил общественность, что расстается с супругой. Причем сделал он это признание в день рождения тещи.

Как отметила астролог, ошибка пары была в том, что они сыграли свадьбу, когда Венера была в Деве. Именно поэтому чувства у влюбленных не продержались и двух лет.

«Сухость чувств, быстрое охлаждение супругов. Но самое плохое — регистрация на следующий день после солнечного затмения. Авантюра чистой воды». Василиса Володина

Как отметила Василиса Володина, 2018 год вообще был не лучшим для пары, чтобы заключать брак. Им следовало дождаться лучших времен. Астролог уверена, что яркого исполнителя подвела иллюзия влюбленности. Также она сказала, что в семье возникали частые конфликты, сообщает «Комсомольская правда».