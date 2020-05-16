Внучка Федосеевой-Шукшиной отказалась переписать на бабушку квартиру в Финляндии

Внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна отказалась в ближайшее время переписать обратно на бабушку двухкомнатную квартиру в Финляндии. Напомним, что изначально недвижимость принадлежала актрисе. Она получила квартиру в подарок от финской бизнес-леди Веры Рейникайнен.

По душевной доброте Федосеева-Шукшина переписала позже жилье на внучку. Со временем она поняла, что совершила ошибку. Заявила, что хочет получить недвижимость обратно в свою собственность. Дело в том, что Федосеевой-Шукшиной очень нравится в Финляндии.

Сама Анна Шукшина ранее говорила, что готова вернуть квартиру любимой бабушке. Однако, как сейчас выясняется, дарственную на финскую двушку она так и не подписала.

Как сказала адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник, Аня не хочет сейчас погружаться в этот вопрос, так как приболела. Якобы у нее обнаружены симптомы коронавируса. Все необходимые договора Анне Шукшиной, как заверила юрист, направлены, сообщает «Комсомольская правда».