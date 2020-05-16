«Мы с Олей просто друзья»: сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко

Сын народного артиста России Армена Джигарханяна Степан во время прямого эфира в Instagram со светской львицей Анной Калашниковой заявил, что расстался с бывшей супругой певца Вадима Казаченко Ольгой. Новость стала полной неожиданностью для многих. Все считали, что пара счастлива и живет вместе.

По его словам, сейчас он живет в Америке один. Спутницу жизни пока не ищет. Его все устраивает. В США у него есть большой дом, в котором он сейчас и находится на самоизоляции. Кроме того, Степан Джигарханян сказал, что обожает путешествовать и, как только закончится пандемия, снова отправится в одну из стран.

«Мы с Олей сейчас просто друзья и прекрасно общаемся. Переход на новые отношения у нас прошел красиво: без скандалов, без взаимных обвинений, дележки». Степан Джигарханян

Как подметил сын актера, никаких скандалов они не устраивали, поэтому обсуждать в их расставании в общем-то нечего.