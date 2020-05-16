«Всегда отношения были итальянские»: Муцениеце подала документы на развод с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце во время прямого эфира со своей подругой и коллегой Анной Банщиковой подтвердила, что подала документы на развод с мужем актером Павлом Прилучным. На сайте Головинского районного суда, кстати, появилась данная информация.

Как отметила актриса, от своих намерений она отступать не намерена. При этом она добавила, что новость об их расставании вызвала в обществе «адовый резонанс».

«Мы разводимся и как люди, которые испытывают друг к другу эмоции, не можем это сделать красиво и так как хотелось. У нас всегда отношения были итальянские». Агата Муцениеце

Отметим, что чуть больше месяца назад Муцениеце на всю страну объявила, что больше не может жить с Прилучным под одной крышей. По ее словам, актер ведет себя неадекватно. Звезда забрала детей и съехала из их общего загородного дома. Актриса специально сняла квартиру, чтобы быть подальше от нерадивого супруга, сообщает «СтарХит».

Добавим, что несмотря на расставание, Муцениеце не запрещает Прилучному видеться с их детьми. Он постоянно выкладывает в соцсетях снимки с наследниками, с которыми проводит много времени. Актер, надо отметить, очень востребован в профессии. У него сегодня нет отбоя от интересных предложений.