«Принимаем только с острой болью»: мама Бузовой работает врачом в условиях пандемии

Маме поющей телеведущей приходится работать и в условиях пандемии. Ирина Александровна является сотрудником одной из стоматологических клиник в Санкт-Петербурге. Будучи заместителем главного врача, бывшая теща футболиста Дмитрия Тарасова каждый день выходит на смену и принимает пациентов. По словам женщины, она очень скучает по дочери. Но в условиях коронавируса Ольга Бузова не может навестить близких. Сама телеведущая также много работает. Она практически все дни проводит на телестройке.

В беседе с «Комсомольской правдой — Петербург» Ирина Александровна подметила, что в поликлинике они соблюдают все указания по приему пациентов. В основном на лечение приходят только люди с острой болью, чья проблема не терпит отлагательств. Пришедшие в клинику обязаны надеть бахилы и перчатки. Только после этого их пускают к врачу. К подобным мерам все относятся с пониманием, отдавая себе отчет, как важно соблюдать все меры предосторожности на фоне пандемии.

«Принимаем только людей с острой болью. Перед этим измеряем им температуру, обрабатываем руки», — уточнила мама телеведущей.

Бывшая теща футболиста Дмитрия Тарасова часто созванивается с дочерью. Ольга очень переживает за маму и ее здоровье. Сама Ирина Александровна как может успокаивает наследницу, заверяя ее в том, что у них с отцом все прекрасно. Женщина не стала скрывать, что поток пациентов в последнее время заметно сократился. Многие ждут, когда на работу после самоизоляции выйдут их специалисты.