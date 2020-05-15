«Наверное, я не зря живу»: Анна Михалкова рассказала, как отметила 46-летие

В четверг, 14 мая, Анна Михалкова отпраздновала свой день рождения. В беседе с поклонниками актриса театра и кино рассказала, как отметила 46-летие. Дочка Никиты Сергеевича дала понять, что в этом году из-за пандемии ей пришлось отказаться от массового торжества. Таким образом, имениннице пришлось ограничиться скромным празднованием в кругу самых близких. С иронией артистка подметила, что и без домашней вечеринки лица этих людей она видит круглосуточно на протяжении последних двух месяцев.

Несмотря на такой «карантинный» день рождения, Михалкова получила массу поздравлений, цветов, подарков (в том числе и съедобных. — Прим. ред.). Именинницу окружили вниманием и заботой, об этом она могла только мечтать. Каждый хотел поднять Анне настроение, сделав этот день по-настоящему особенным и ярким.

На праздничном селфи именинница предстала с воздушными шарами и с колпаком на голове. По словам актрисы, она не успела ответить всем на поздравления и пожелания. Пообещав, что в ближайшее время она свяжется с каждым, для того, чтобы выразить свою искреннюю благодарность.

«Еще никогда у меня не было такого дня рождения. Дело даже не в том, что мне его пришлось справлять в кругу тех нескольких лиц, на которые я смотрю 24/7 в течении двух месяцев! Такого количества теплых слов в свой адрес я не слышала за всю свою жизнь… Знаю точно одно — я вас всех очень люблю! Наверное, я не зря живу», — добавила Анна.

Напомним, что у актрисы есть двое старших сыновей от предпринимателя Альберта Бакова. Андрей и Сергей погодки. Первенец Михалковой появился на свет в 2000 году. А спустя год, она подарила возлюбленному второго наследника. В семье также подрастает шестилетняя Лидия.