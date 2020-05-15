«Хит сезона — это гречка»: Орбакайте за завтраком балует дочку Клаву миндальным молоком

На личной страничке микроблога Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками лайфхаком, рассказав, какие завтраки она готовит для своей наследницы. Чаще всего поп-исполнительница подает к столу полезную гречку. Кроме того, артистка балует восьмилетнюю Клаву миндальным молоком и свежими ягодами. По словам певицы, это любимое угощение ее дочери-второклассницы.

«Мы все на домашней изоляции: кто-то отсыпается, а кто-то готовит. Мне поспать особо не удается. Дочка учится во втором классе. Поэтому приходится вставать утром и готовить завтрак для школьника», — посетовала Орбакайте.

За приготовление питательного блюда к завтраку поп-исполнительница берется еще накануне вечером. Кристина советует поклонникам не варить гречку на плите, а заливать крупу на ночь кипятком. Кастрюлю со всем содержимым артистка укутывает в полотенце и пледом — оставляя томиться до утра. Благодаря чему, как говорит Кристина, гречке удается сохранить все свои витамины и микроэлементы.

«К гречке я обычно добавляю миндальное молоко, которое любит моя дочка и ягоды. Клавусь, ты готова?!» — обратилась к дочери певица. «Я готова завтракать…» — слышится за кадром голос внучки Примадонны.

Напомним, что у Кристины Орбакайте есть и страшие дети: 28-летний Никита Пресняков живет вместе с супругой Аленой Красновой, а 22-летний Дени Байсаров окончил элитное учебное заведение в Лондоне.