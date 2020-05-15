«Сдал все квартиры матери»: сын Цывиной стал в одиночку распоряжаться наследством родительницы

Евгений, судя по всему, не намерен делиться с сестрой Зинаидой.

Сосед сына актрисы Ирины Цывиной сообщил, что Евгений стал в одиночку распоряжаться всем наследством матери. Он сдал все квартиры родительницы в аренду и спокойно живет на эти деньги. При этом он никак не помогает сестре Зинаиде, которая находится в Америке, где проживает в последние годы.

«Женя ни копейки не высылает сестре! А ведь Зина по праву наследница половины имущества. Почему же брат наплевал на это и незаконно распоряжается ее квадратными метрами?» Сосед сына Цывиной

Между тем дочь актрисы Зинаида не собирается закрывать глаза на такие действия брата. Она уже переговорила с адвокатами, которые пообещали ей всестороннюю помощь. Когда завершится пандемия, дочь Ирины Цывиной собирается приехать в Москву и серьезно поговорить с братом.

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Ранее адвокат семьи Юлия Вербицкая-Линник говорила, что одна из квартир внезапно ушедшей из жизни актрисы в ипотеке. Новому хозяину жилья придется гасить все долги, сообщает «СтарХит».

Отметим, что смерть Ирины Цывиной для многих звезд и актеров стала полной неожиданностью. Еще за несколько недель до смерти она пребывала в прекрасном расположении духа и даже посещала ток-шоу на разных каналах телевидения. При этом известно, что звезда не оставила завещания. Умирать она попросту не планировала. Ранее ходили разговоры, что у актрисы есть серьезные проблемы с алкоголем. В последние годы жизни не исключено, что она злоупотребляла спиртными напитками.