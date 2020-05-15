«Он очень осторожный человек»: Петр Чернышев сообщил ученым о состоянии Заворотнюк

Член-корреспондент РАН, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков заявил, что у него ранее состоялся разговор с фигуристом Петром Чернышевым, мужем актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Как известно, звезда борется с тяжелым заболеванием.

Как отметил ученый, фигурист сообщил ему, что Анастасии Заворотнюк за последние месяцы стало намного лучше. Она сейчас находится в состоянии ремиссии, поэтому в помощи «больших умов», которые могли бы ей оказать поддержку в лечении, не нуждается.

«Петр Чернышев оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: «Давайте подождем. Ей сейчас лучше. Если будет совсем плохо — тогда мы приступим к лечению». Петр Чумаков

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Отметим, что о серьезных проблемах в состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. Звезда в течение нескольких месяцев проходила лечение сразу в нескольких клиниках. Сейчас она находится вместе с семьей в своем загородном доме, сообщает «Комсомольская правда».