«Я просто не хотела»: Елена Зайцева вспомнила свой роман с Чаком Норрисом

Во время беседы с Борисом Корчевниковым одна из сестер Елена призналась, что у нее был роман с американским актером Чаком Норрисом.

Со знаменитостью она познакомилась благодаря сестре Татьяне, которая вышла замуж за американца Ника Виссоковского, владельца казино в Москве. Чак Норрис был его партнером по бизнесу. Сестры Зайцевы даже записали клип, где был задействован популярный актер.

«Он красиво ухаживал. Я ему не верила, потому что он все-таки мировая звезда. Вокруг него всегда крутились девочки. Там был особенный, конечно, контингент поклонниц. Он человек не для семьи. Блудствовать я просто не хотела, поэтому наш роман продолжался очень недолгое время». Елена Зайцева

Как отметила Татьяна Зайцева, позже у актера родились близнецы. «Он часто сейчас своим детям показывает наши клипы», — не без гордости заявила исполнительница.