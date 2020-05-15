«Жадный вельможа»: сказку читает актер «Однажды в России» на ТНТ Денис Дорохов
«Сказки на ночь»
«Жадный вельможа»
Лера Кудрявцева: «Никас Сафронов составил завещание»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Я просто не хотела»: Елена Зайцева вспомнила свой роман с Чаком Норрисом

Певицы сестры Зайцевы стали гостями программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

«Я просто не хотела»: Елена Зайцева вспомнила свой роман с Чаком Норрисом
У Елены Зайцевой был роман с американской звездой/http://globallookpress.com/

Во время беседы с Борисом Корчевниковым одна из сестер Елена призналась, что у нее был роман с американским актером Чаком Норрисом.

Сестры Зайцевы. Фото
У Елены Зайцевой был роман с Норрисом/Кадр из программы «Судьба человека»

Со знаменитостью она познакомилась благодаря сестре Татьяне, которая вышла замуж за американца Ника Виссоковского, владельца казино в Москве. Чак Норрис был его партнером по бизнесу. Сестры Зайцевы даже записали клип, где был задействован популярный актер.

«Он красиво ухаживал. Я ему не верила, потому что он все-таки мировая звезда. Вокруг него всегда крутились девочки. Там был особенный, конечно, контингент поклонниц. Он человек не для семьи. Блудствовать я просто не хотела, поэтому наш роман продолжался очень недолгое время».

Елена Зайцева

Как отметила Татьяна Зайцева, позже у актера родились близнецы. «Он часто сейчас своим детям показывает наши клипы», — не без гордости заявила исполнительница.

Тэги

голливудские актерыЕлена ЗайцеваНик ВиссоковскийНовости googleПрограмма "Судьба человека"Татьяна ЗайцеваЧак Норрис
Loading...