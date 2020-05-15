«Алла Борисовна? Ах, Алла Юрьевна»: Валерия в маске и очках стала похожа на Пугачеву

Певица Валерия, настоящее имя которой, как известно, Алла Юрьевна Перфилова, в Instagram опубликовала снимок, на котором, по мнению некоторых фанатов, она стала как две капли воды похожа на Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву.

«Карантинолук. Зато можно не краситься. Под маской точно я? Придумайте, пожалуйста, свои варианты подписи к фото».

В комментариях пользователи оставили массу комментариев в адрес Валерии. «Я сначала подумала Алла Пугачева», «Алла Борисовна? Ах, Алла Юрьевна», «Вы здесь и правда очень похожи с Аллой Борисовной».

Любопытно, что некоторым из своих подписчиков Валерия в итоге ответила. Она спросила, чем же она вдруг стала так походить на Аллу Пугачеву. При этом сама и ответила: «Неужели очками и маской».

Напомним, что Валерия вместе со своим супругом продюсером Иосифом Пригожиным находится в своей московской квартире во время пандемии. Ранее она жаловалась, что у них нет дачи в Подмосковье, поэтому они лишены возможности погулять на природе.

Отметим, что ранее супруг звездной исполнительницы рассказывал, что у них есть дача в Швейцарии. Причем, как заверил Иосиф Пригожин, ее содержание обходится им не дороже, чем дача, к примеру, некоторых знаменитостей на Рублевке. Когда пандемия только началась, Пригожин рассматривал возможность купить дом в Подмосковье, но его отпугнули цены. Как он рассказывал, за сарай некоторые дельцы просят несколько миллионов долларов. На такие траты он пойти не решился.