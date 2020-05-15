«А девочка — она похожа на меня»: Пугачева заявила, что у них с дочкой Лизой одно лицо

Как рассказывала Примадонна, она прекрасно помнит себя в детстве.

На фанатской страничке примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась ее совместная фотография с дочкой Лизой. Снимок был сделан несколько лет назад на одном из праздников. На фотографии Лизе Галкиной не больше двух лет. Мать держит свою дочку на руках.

При этом тогда Алла Пугачева обронила фразу, которую сейчас припомнили ее поклонники.

«А девочка — она похожа на меня, но, на ту, которую вы не знаете, то есть, я-то уже… образ Пугачевой совсем другой. А я-то помню себя в детстве, и даже сохранились фотографии, когда я совсем маленькая. Это очень-очень похоже! Одно лицо!» Алла Пугачева

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Отметим, что в этом году детям-близнецам Аллы Пугачевой Лизе и Гарри Галкиным исполнится по семь лет. Осенью они должны пойти в первый класс школы. Родители подбирают для них учебное заведение. Сейчас ребята активно учат французский язык. До пандемии они посещали спортивные кружки. Дети звезд растут очень разносторонними личностями.