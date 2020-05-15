Боярская призналась, что на дискотеки в юности ее привозили на персональном автомобиле

Как сказала звезда, она была не прочь потанцевать.

Актриса Елизавета Боярская во время общения со своими поклонниками в прямом эфире Instagram призналась, что в юности обожала дискотеки. При этом на такие мероприятия ее привозили на персональном автомобиле.

«На машине меня привозили к двери клуба, я там тусовалась, а в условленное время, скажем, с полуночи до часа ночи выходила, и машина меня увозила обратно». Елизавета Боярская

При этом уже в институте у нее пропала тяга к подобным развлечениям. Актриса погрузилась в учебу.

В то же время в школе, как сказала Елизавета Боярская, был случай, когда она хлебнула водки. Ей стало нехорошо и больше ее она не пробовала. Никогда не употребляла звезда и наркотики. В юности она много танцевала и учила иностранные языки. Пробовать всякую гадость у нее просто не было ни времени, ни желания.

Никогда не хотела Боярская и разукрасить свое тело татуировками. По ее словам, она предпочитала самореализовываться и обращать на себя внимание сильного пола другими способами.