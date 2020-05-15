«Как и все поправилась, хотя занимаюсь спортом»: Высоцкая оценила свою фигуру

Актриса отметила, что метаболизм сейчас у нее работает уже не так, как в активную фазу жизни.

Актриса Юлия Высоцкая в эфире шоу на YouTube «Мне это нравится!» заявила, что, сидя на карантине, она поправилась. Звезда, которой сейчас 46 лет, находится на самоизоляции со своим супругом — режиссером Андреем Кончаловским. Ему, напомним, уже 82 года. Как отметила актриса, в свободное время, которого стало намного больше, она вкусно готовит, что, конечно, сказалось на фигуре.

Как отметила звезда, раньше она никогда не боялась в середине мая выйти на улицу в шортах или красивом сарафане. Правда, сейчас ситуация несколько иная.

«Я, как и все, поправилась, хотя занимаюсь спортом, держу пищевую паузу, но все равно метаболизм не работает так, как он работал в активную фазу жизни». Юлия Высоцкая

По словам Юлии Высоцкой, ее порой охватывает страх и паника. Уже перестали радовать эксперименты на кухне и разговоры с подругами на расстоянии. Актриса надеется, что в недалеком будущем жизнь станет прежней.