Трусова назвала Тутберидзе великим тренером и объяснила свой уход к Плющенко

Как отметила фигуристка, иногда в жизни надо сделать ответственный шаг.

Фигуристка Александра Трусова, которая не так давно покинула группу своего тренера Этери Тутберидзе и перешла к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, в Instagram объяснила свой поступок. Девушка наконец-то лично высказалась о текущей ситуации, которая нервирует многих.

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо сделать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было для нее непростым, однако она все взвесила, прежде чем решиться. О своем решении она не жалеет. Фигуристка верит, что одержит под руководством супруга продюсера Яны Рудковской не одну яркую победу.

Как сказала Трусова, для нее Плющенко не только великий спортсмен, но и выдающаяся личность, который никогда не сдается и четко идет к своей цели.

Не забыла поблагодарить Трусова и свою прежнюю наставницу Этери Тутберидзе. Она отметила, что тренер во время их совместной работы всегда отдавала ей самое ценное и лучшее, что у нее есть. В будущем Трусова надеется отблагодарить Тутберидзе за совместную работу, подарив не один букет цветов теперь уже бывшей наставнице.

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Отметим, что сама Тутберидзе отписалась от Трусовой в социальных сетях. Между тренером и талантливой ученицей, судя по всему, пробежала черная кошка.