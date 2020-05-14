«Ситуация не настолько тревожная»: о диагнозе Анастасии Заворотнюк впервые заговорили официально

О диагнозе Анастасии Заворотнюк впервые заговорили на официальном уровне. Во время совещания по вопросам развития генетических технологий биолог Александр Макаров ввел президента Владимира Путина в курс дела. В отчете специалист официально подтвердил глиобластому – рак головного мозга у «прекрасной няни». Кроме того, Макаров также подметил, что близкие актрисы лично передали специалистам, занимающимся изучением подобных явлений, ткань опухоли для ее детального изучения.

В отчете Макаров подтвердил, что сейчас врачи работают над возможными путями борьбы с заболеванием. В случае с Заворотнюк ситуация не настолько серьезна, чтобы применять разработанные методики.

«Мы родные клетки опухоли размножили, уже подобрали клетки, которые борются с этим вирусом. Пока ситуация там не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию», — подчеркнул он.

Напомним, что долгое время родственники Заворотнюк не комментировали состояние актрисы. Диагноз глиобластома находился на уровне слухов: его не подтверждали ни муж Анастасии, ни врачи. Лишь Анна, дочь актрисы, неоднократно намекала — она мечтает, чтобы мама, наконец-то, выздоровела и вернулась к привычной жизни.