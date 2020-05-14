«Вас на фото нет?»: не все поклонники узнали Успенскую на архивной фотографии

Звезда поделилась снимком 1979 года из ресторана на Брайтон Бич.

Королева русского шансона Любовь Успенская активно делится со своими поклонниками в Сети селфи и фото закулисья своей жизни. Причем как нынешней, так и минувшей.

Новую публикацию в Instagram звезда посвятила воспоминаниям о концертах в Америке. И разместила черно-белый снимок 1979 года, где ей 25 лет – время, когда она выступала в ресторане «Садко» на Брайтон Бич, на котором предстала вместе с коллегами-музыкантами.

«Вспоминаю то беззаботное время. Мы даже и подумать не могли, что так сильно изменится мир, изменимся мы… Время — загадочная штука, никогда не знаешь, куда завтра повернет судьба», — пофилософствовала Любовь Залмановна.

Изменения действительно оказались невероятными. До такой степени, что некоторые поклонники не смогли узнать свою любимицу:

«Не узнаю, где Вы?», «Люба, вас на фото НЕТ?», «Вас на фото и не узнать», «Не узнала Вас!», «А вас и не узнать совсем…» — удивленно написали многие из комментаторов.

Другие же поклонники все-таки смогли найти на фото певицу. И отметили, что ее дочь Татьяна Плаксина невероятно похожа на маму.