Автор хитов «Миража» хочет заполучить более миллиона рублей с Наталии Гулькиной

Поэт Валерий Соколов заявил, что не собирается отступать и хочет взыскать с певицы Наталии Гулькиной миллион двести тысяч рублей. Ранее на празднике в Салавате исполнительница спела несколько строчек из старых хитов «Миража». Причем во время выступления активно призывала всех зрителей делать то же самое.

Как отметил Соколов, он уже не раз обращался по этому вопросу к Гулькиной. Предлагал договориться в рамках закона. В ответ он услышал, что исполнительница петь эти композиции якобы не собирается. Однако на практике все выходит по-другому.

По словам Соколова, сразу несколько промоутеров рассказывали ему, что Гулькина продолжает петь его песни.

«Я лишь хочу, чтобы она действовала в рамках закона, купила лицензию по всем правилам, и пусть себе поет». Валерий Соколов

Как отметил Соколов, законным исполнителем его хитов, которые он когда-то написал для «Миража», является «золотой голос группы» Маргарита Суханкина. Только она обладает всеми необходимыми лицензиями и правами, сообщает «Комсомольская правда».