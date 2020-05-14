«О своем родстве знает»: Садальский рассказал о неизвестной внучке Высоцкого

Актер Станислав Садальский в Instagram опубликовал несколько любопытных снимков. На одном из них можно увидеть его партнера по съемкам картины «Место встречи изменить нельзя» актера и музыканта Владимира Высоцкого с его бывшей возлюбленной актрисой театре на Таганке Татьяной Иваненко. Роман с бардом у нее начался в 1966 году и длился в течение нескольких лет.

Между тем Станислав Садальский отыскал снимок внучки Владимира Высоцкого, о которой мало кто знает. Девушку зовут Арина. Сейчас ей 21 год.

«Она учится в Московском государственном медико-стоматологическом университете. О своем родстве с Высоцким знает и гордится этим».

Станислав Садальский

Как сказал Садальский, для бабушки Арины Высоцкий был главной любовью жизни. Актриса молилась на музыканта, понимая, что рядом с ней находится гений. Дочь Анастасию от Высоцкого она родила в 1972 году. К тому времени бард уже жил с актрисой Мариной Влади. Арина же появилась на свет в 1999 году.