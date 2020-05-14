«У нее давно что-то с мозгами»: Роднина жестко высказалась о Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина резко высказалась в адрес своей бывшей наставницы Татьяны Тарасовой. Ранее в интервью тренер заявила, что Роднина отправила свою ученицу Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвертой степени. Как утверждала Тарасова, фигуристке нельзя было даже пить воду, а она отправилась в длительный перелет на другой континент.

Как сказала Ирина Роднина, у Татьяны Тарасовой в голове смешалась вся история. Черкасскую она отправила на соревнования в 1981 году, а ушла она из жизни спустя 20 лет.

Как отметила Ирина Роднина, комментировать слова Тарасовой не ее работа. Рассудит их – Бог. По словам Родниной, говорить плохо о человеке, который уже давно ушел из жизни, просто грязно и неправильно, сообщает портал sport24.ru.

«У нее давно что-то с мозгами». Ирина Роднина

Добавим, что Ирина Роднина в 1974 году, к тому времени уже ставшая олимпийской чемпионкой, перешла тренироваться со своим тогдашним партнером Александром Зайцевым к тогда еще совсем молодому тренеру Татьяне Тарасовой. Они дважды побеждали под ее руководством на Олимпиадах.