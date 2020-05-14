«Редко у кого хороший вкус»: Бородина посмеялась над репликой Собчак в адрес своих друзей

Одним из последних героев интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!» стала актриса, телеведущая и звезда женского юмора Екатерина Варнава. Девушка удостоилась похвалы от Ксении Собчак за чувство стиля. «У нас очень редко у кого хороший вкус из нашей страны» — подчеркнула Собчак. При этом ведущая шоу «Бой с герлз» возразила:

«У всех твоих подруг хороший вкус!» — на что Собчак ответила: «У кого? Ну неправда!».

Над этим признанием посмеялась в своем Instagram ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Она опубликовала в сторис микроблога скриншот из шоу и подписала «Когда ты хороший друг», имея в виду Ксению Собчак и ее истинное мнение о своих друзьях.

больше по теме Домашний образ: Бородина выбрала рубашку в крупную клетку и джинсы со шнурком Телеведущая в любых условиях не изменяет своему чувству стиля.

Кстати, Бородина регулярно высказывается в адрес Собчак. Подобные подколы и выпады у двух бывших коллег по «Дому-2» случаются часто. Одна из колкостей от блондинистой теледивы заключалась в высказывании на тему измен супруга Бородиной Курбана Омарова.