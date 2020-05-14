Хоркина поделилась снимком на последних сроках беременности с семьей

В октябре 2019 года гимнастка во второй раз стала мамой.

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в Instagram поделилась снимком, на котором она изображена с большим животом. Как известно, в октябре 2019 года звезда спортивной гимнастики во второй раз стала мамой. Она родила сына Ивана от своего мужа Олега Кочнова.

На фотографии также можно увидеть родителей Светланы Хоркиной. Отца Василия Васильевича, который много лет проработал строителем, и маму Любовь Алексеевну. Женщина трудилась медицинской сестрой в детском саду. На фотографии также сестра Светланы Хоркиной, Юлия. Девушка много лет занималась спортивной гимнастикой и доросла до звания мастер спорта международного класса.

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Светлана Хоркина тепло и нежно поздравила свою маму с днем рождения.