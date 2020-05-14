«С Алисой провожу много времени»: мать Тимати ответила на слухи, что забрала внучку у Шишковой

По словам матери музыканта, с девочкой она часто видится, но живет ребенок с моделью.

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова ответила в Instagram своим недоброжелателям на слухи, что якобы она забрала с помощью своего сына внучку Алису у ее матери, модели Алены Шишковой, бывшей возлюбленной музыканта.

Как отметила Симона Юнусова, это все неправда. При этом добавила, что о личной жизни своих детей сообщать подробности она не собирается. Что захотят, они сами расскажут в соцсетях.

«С Алисой я по-прежнему провожу много времени, но живет она с мамой, как и положено шестилетнему ребенку. Теперь относительно второго внука. Я не видела его уже два месяца с тех пор, как объявили карантин. Когда мы вместе ходили в бассейн, или я приходила в гости, мне было чем вас порадовать, сейчас увы». Симона Юнусова

Как отметила мать Тимати в конце своего поста, она всерьез задумывается над тем, чтобы покинуть навсегда Instagram. Она не преследует цели прославиться, набрать большое число подписчиков в социальных сетях. Как она считает, делиться своим опытом с молодежью бесполезно. Ее все равно никто не послушает.